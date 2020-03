Transporte gratuito para trabajadores del sistema de salud publica de Brown

Los trabajadores y las trabajadoras de la Salud de los Hospitales Provinciales Lucio Meléndez, Arturo Oñativia y Jorge, y también del sistema de Salud Pública del Municipio de Alte Brown, podrán utilizar en forma gratuita las líneas locales del transporte público de pasajeros para ir y retornar de su trabajo. Así lo gestionó el Municipio de Almirante Brown en articulación con los delegados gremiales del Sindicato de Salud Pública y también con las empresas de nuestro distrito. De ese modo, las líneas 501, 505, 506, 510, 514, 515 y 521 le permitirán a los trabajadores sistema de salud (médicos, enfermeros, administrativos, personal de mantenimiento y servicios que estén brindando servicios) viajar sin costo alguno. La medida beneficia al personal de los hospitales provinciales y también de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Comuna. Se informó que para acceder a dicho beneficio sólo basta la exhibición de la constancia expedida por el nosocomio y el DNI que acredite la identidad del trabajador o la trabajadora. En ese marco, el intendente Mariano Cascallares le agradeció a las empresas del sector el compromiso y su buena y rápida predisposición en el marco de la pandemia de Coronavirus. “Vemos como todos los sectores realizan su aporte solidario frente a la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando. Por eso realmente es de destacar el compromiso de nuestros empresarios del transporte”, indicó el jefe comunal.

