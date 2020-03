Sabbatella recorrió las Unidades Sanitarias Móviles que asistirán a hospitales públicos de la Cuenca

Serán un total de 12 Unidades al servicio de los Ministerios de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de CABA, en el marco de la estrategia nacional que el presidente Alberto Fernández lidera frente al COVID-19. El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Martín Sabbatella, recorrió parte de las Unidades Sanitarias Móviles que el organismo puso a disposición de la Autoridad Sanitaria Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, para verificar su estado. La iniciativa busca aumentar la capacidad operativa y de atención de los hospitales públicos a personas afectadas por la pandemia. Los equipos se encargarán de asistir en el triage, un sistema que permite la selección y clasificación de pacientes, y en campañas de vacunación. A las siete unidades que ACUMAR ya había otorgado en comodato para atención a lo largo de la jurisdicción de la Cuenca, se agregarán en los próximos días otras cinco, que fueron puestas en valor por el organismo, y que estarán distribuidas en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. A partir de la emergencia sanitaria, todos los recursos del organismo fueron puestos a disposición de las autoridades sanitarias. En esta misma línea, trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR fueron capacitados por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación para poder colaborar con la carga de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS).

