El municipio desinfecta cajeros automáticos,instituciones y estaciones de trenes

En el marco de las acciones para prevenir y combatir el Coronavirus Covid-19, el Municipio de Almirante Brown multiplica los operativos de desinfección en diferentes puntos del distrito concentrándose en aquellos que aún son frecuentados por vecinos en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada en todo el país. Las acciones de desinfección se desarrollan tanto en los cajeros automáticos, en las estaciones de trenes, en las Delegaciones Municipales, en los refugios de colectivos e incluso en instituciones como los centros de jubilados, entre otras. En paralelo, también se produce el “desembarco” de los equipos municipales en barrios como Don Orione o Salaberry en San Francisco Solano, donde principalmente desinfectan los espacios comunes que utilizan los vecinos. En principio las desinfecciones se realizaban desde el área de Inspección General y Bromatología, pero se decidió descentralizarlo dándole protagonismo a las Delegaciones Municipales que ahora desinfectan en cada localidad cada día. En paralelo, la Comuna browniana continúa realizando operativos de fumigación para prevenir el Dengue y emite recomendaciones para que los vecinos colaboren descacharrizando, eliminando los lugares donde se acumula agua y utilicen repelentes para alejar al mosquito transmisor.

