Coronavirus: El municipio de Brown convoca a voluntarios

La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informó que lanzó una convocatoria de voluntarios que puedan colaborar en las acciones para contener y mitigar al Coronavirus Covid-19. El llamado oficial es para los profesionales y estudiantes de carreras como Enfermería, estudiantes de la Licenciatura en Asistencia a Quirófanos, Kinesiología, Psicología, Medicina, Bioquímica, Tecnicatura en Emergencias y Desastres, Información Clínica, Farmacia y Trabajo Social, entre otros. El programa de voluntarios brownianos requiere que los interesados completen un formulario virtual donde deberán consignar distrito en el que residen, si padece alguna enfermedad o condición de salud crónica, el barrio donde vive y la edad. Luego de agregar los contactos personales, el interesado quedará registrado para poder ser convocado por las autoridades. Quienes tengan interés en inscribirse como voluntarios, se les pide ingresar en http://covid.brown.gob.ar/voluntariado

