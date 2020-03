Cascallares: “Seremos inflexibles exigiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, aseguró que “vamos a ser inflexibles exigiendo el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio” dispuesto por el Presidente Alberto Fernández, al tiempo que informó que desde el inicio de la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional en Alte Brown ya se detuvo a 251 personas por diferentes tipos de incumplimientos. Mientras tanto, en las últimas horas se continúan endurenciendo y haciendo más estrictos los controles de tránsito los controles de tránsito en las grandes avenidas y en los accesos al distrito, pero también en las localidades y en los barrios brownianos. Los retenes se repiten en forma rotativa por Glew, Longchamps, José Mármol, Rafael Calzada, San Francisco Solano y Burzaco e mincluso Adrogué (con la presencia de Gendarmería Nacional). Cascallares añadió que “como dijo Alberto Fernández, “a quienes circulen incumpliendo con el aislamiento obligatorio y no formen parte de los servicios esenciales los vamos a detener y les vamos a retener el vehículo”. El jefe comunal recorrió los predios de los hospitales provinciales Lucio Meléndez de Adrogué y Arturo Oñativia de Rafael Calzada donde el Municipio instala tres carpas sanitarias con tecnología alemana donde funcionarán los consultorios médicos de ambos nosocomios que así se verán aliviados para concentrarse en el tratamiento de los casos de Coronavirus Covid-19. Cascallares también viene supervisando los permanentes operativos que realizan las Delegaciones Municipales en cada localidad fumigando para prevenir el Dengue y desinfectando en el marco de las medidas contra el Coronavirus.

