Los bancos permanecen cerrados en el marco del aislamiento obligatorio

La Asociación Bancaria (AB) informó hoy que las operaciones esenciales en los bancos “seguirán siendo a puertas cerradas, sin abrir al público, con dotación mínima y en forma remota en favor de la salud de trabajadores y clientes”. En un comunicado difundido esta mañana, el gremio bancario precisó que, ante el aislamiento obligatorio por el coronavirus, el Gobierno ya estableció cuáles eran las actividades esenciales que podrán exceptuarse del mismo, y todas ellas son a puertas cerradas. En ese marco, la AB comunicó que el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, ratificó que las casas bancarias se mantendrán cerradas, y que modificó dos puntos de las tareas esenciales. En la primera, establece que “que se recibirán depósitos en efectivo sólo por cajeros automáticos y buzones, y en caso de elevadas cantidades de numerarios deberán pactar con el banco la recepción respectiva sin que esto implique abrir las sucursales al público”. En la segundo punto, se indica que se adelanta “la fecha prevista del 1° de abril para la compensación electrónica de cheques para el día 26 de marzo”. El texto de la AB, firmado por su secretario general, Sergio Palazzo, aclara que “en todos los casos se seguirán manteniendo sin abrir al público y con la dotación mínima para desarrollar esas tareas”. Además, hizo saber que “para los trabajadores que hayan tenido que concurrir presencialmente a las casas bancarias en estos días de aislamiento obligatorio, reclamará una compensación económica y una licencia especial cuando finalice la emergencia”. También recuerda que el BCRA establece “la obligatoriedad de condiciones de higiene y prevención acorde a la situación de pandemia que se vive y que se deberá proveer a los trabajadores de toda la protección sanitaria para que cumplan su tarea”. “Hemos avanzado en explorar soluciones para que el pago de los 10.000 pesos a los trabajadores informales y monotributistas sea atendido por el sistema de Punto Efectivo que tienen las redes Link y Banelco, para que el pago se realice por esa vía de fácil acceso y no se tengan que abrir sucursales al público”, explicó la AB en el comunicado.

Both comments and pings are currently closed.