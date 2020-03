El municipio instala tres carpas sanitarias en los hospitales de Brown

En el marco de las acciones que se llevan adelante para prevenir y combatir la pandemia del Coronavirus Covid-19, el Municipio de Almirante Brown avanza con la la instalación de tres carpas modulares con 20 y 16 consultorios en predios de los hospitales provinciales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia, respectivamente, Las carpas modulares con tecnología alemana están siendo instaladas en las inmediaciones de los edificios hospitalarios y servirán para aliviar la demanda que tendrán los hospitales. Está previsto que por las carpas circulen los pacientes con enfermedades o dolencias no respiratorias. De ese modo, se instalan consultorios para la atención de rutina de especialidades médicas como clínica, pediatría, obstetricia, nutricionistas, etc. Las carpas permitirán descongestionar a los hospitales ya que allí se mudará la atención médica de rutina y también evitar el contacto de los pacientes habituales con aquellos infectados con Coronavirus. Las tres carpas que arma el Municipio de Almirante Brown contarán con la infraestructura necesaria para la atención (evaluación) de los vecinos y su posterior derivación. Estarán a disposición un total de 36 camillas y todos los materiales correspondientes, además del personal de salud dependiente de dichos hospitales. El módulo instalado en el Lucio Meléndez de la localidad de Adrogué (en la entrada de la guardia), mide 12 x 25 metros y el del Oñativia de la ciudad de Rafael Calzada (ubicado en el área de estacionamiento)10 x 25 metros. Se les suma una tercera carpa también en el Oñativia. Cuentan con una sala de recepción o espera y con sistema de climatización frío- calor. Cabe señalar que en el hospital Oñativia también se instalará una carpa de 5 x 10 metros destinada para la asistencia pediátrica. La instalación de las nuevas carpas sanitarias especiales comenzó este martes y se prevé que estén operativas en el transcurso de la próxima semana.

Both comments and pings are currently closed.