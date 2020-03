Coronavirus: la OMS destacó que Argentina actuó de “manera oportuna y precoz”

“Es una buena noticia que el país haya actuado de manera precoz para aplanar la curva y así poder manejar el aumento de casos para que el sistema los pueda manejar”, sostuvo la representante de la OMS, Maureen Birmingham. La representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), Maureen Birmingham, destacó que la Argentina aplicó medidas preventivas de manera “oportuna y precoz” frente a la pandemia de coronavirus. “Es una buena noticia que el país haya actuado de manera precoz para aplanar la curva y así poder manejar el aumento de casos para que el sistema los pueda manejar”, sostuvo la funcionaria en declaraciones al canal de noticias TN. Birmingham señaló que las autoridades argentinas deben “seguir con las medidas” como el aislamiento social que “puede limitar la propagación del virus”, y agregó que nuestro país “tiene buenas chances” de contener el avance del Covid-19. Por su parte, el coordinador de la ONU en la Argentina, Roberto Valent, señaló al mismo canal que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, “dijo muy claro que la crisis sanitaria mundial no tiene precedentes”. Con respecto a países que toman decisiones diferentes y privilegian la economía como el caso de Estados Unidos o Brasil, el funcionario advirtió que en estos momentos “las respuestas habituales no sirven”. “Se está protegiendo a la gente para reducir el número de infecciones y mitigar la propagación en el sistema sanitario y también en el sistema económico”, sostuvo, y agregó que estamos viviendo “una recesión económica mundial que requiere acción coordinada y unificada”. El funcionario de la ONU felicitó también a la Argentina por haber tomado “decisiones consensuadas, oportunas y transparentes, basadas en evidencias científicas”.

Both comments and pings are currently closed.