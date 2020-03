Almirante Brown: Ya son 103 los detenidos e intensifican los controles por el Covid-19

El Municipio de Almirante Brown informó que se están incrementando y haciendo cada vez más estrictos los retenes y controles de tránsito que se realizan en diferentes puntos del distrito, focalizando en los ingresos y egresos al mismo. Mientras tanto, se informó que ya suman 103 los detenidos por infracción al artículo 205 del Código penal y tanto la Policía Bonaerense como la Gendarmería Nacional patrullan localidades y barrios. Los ingresos a Almirante Brown por Malvinas Argentinas, como también por Glew y por Adrogué mostraron una fuerte presencia policial y de la Comuna con controles cada vez más estrictos. Se insistió en que sólo pueden circular las personas que estén justificadas por cuestiones laborales o de salud. El intendente Mariano Cascallares pidió a todos los vecinos y vecinas “respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias. No circular y mantener el aislamiento domiciliario. La cuarentena es la única vacuna conocida hasta el momento contra el Coronavirus”. Mientras tanto el Municipio de Almirante Brown continúa con las acciones de asistencia social, fumigación contra el dengue, desinfección para prevenir el Covid-19 en instituciones, estaciones de trenes, cajeros automáticos y centros de jubilados, la continuidad del SAE, y se inició el armado de carpas sanitarias y de hospitales modulares de emergencia en los nosocomios brownianos.

