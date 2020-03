Los principales destinos turísticos, con actividad nula en la primera jornada de aislamiento

Los principales centros turísticos del país se encontraban hoy desiertos durante el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el presidente Alberto Fernández, dado que las medidas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus fueron altamente acatadas por la población. De acuerdo a un relevamiento realizado por las distintas corresponsalías de Télam el panorma era similar en todo el país con calles vacías, poco transporte y comercios, escuelas y bares cerrados. La ciudad de San Carlos de Bariloche amaneció sin micros, poca gente en las calles y sin turistas, mientras el municipio gestionaba vuelos para devolver a los visitantes a sus destinos de origen. “Los hoteles sin huéspedes ya están cerrados, y a partir de hoy no ingresará más gente”, dijo a Télam Carlos Burgoa, gerente general del hotel Llao Llao. Rosario, por su parte, presentó poco movimiento en las calles aunque sí hubo colas en supermercados y farmacias, el transporte público trabajó con frecuencia de fin de semana y eran pocos los taxis en circulación, aunque las autoridades reforzaron el control vehicular, especialmente en el centro. El Municipio de la Costa estaba completamente vacío sin circulación de autos turistas o pobladores locales al igual que Pinamar y Villa Gesell que cerraron sus ingresos tras registrarse episodios de violencia entre residentes locales y visitantes que no querían acatar la orden presidencial. Mendoza vivió este viernes como un día feriado, con poco movimiento vehicular, largas filas en supermercados y sin movimiento turístico con el Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria cerrados. En Córdoba hubo importante circulación de vehículos pese al aislamiento obligatorio, que derivó en personas detenidas por la policía y hubo aglomeraciones en las entradas a supermercados y comercios de alimentos en general, informaron fuentes provinciales. En los ingresos al centro se registró un movimiento importante en la llegada de gente en automóviles pero, por el contrario, se notó una baja considerable en la circulación peatonal, ya que más del 90% de los comercios céntricos estuvo cerrado. Villa Carlos Paz, la ciudad con mayor capacidad hotelera de la provincia, fue sacudida por los efectos de la cuarentena ya que fue visible en el centro la nula circulación de personas en las calles y con lugares de esparcimiento solitarios, pese al agradable clima con el que se está despidiendo el verano. En Córdoba hubo controles de Policía Caminera en las rutas lo que desalentó cualquier intento de ingresar a ninguna de las localidades turísticas cordobesas. En Viedma se notó la fuerte presencia de las fuerzas policiales que verificaban el cumplimiento de normas de seguridad sanitaria y también que a población permaneciera en sus hogares. Un paisaje similar se vio en Río Gallegos, que está en cuarentena desde el martes cuando se presentó el primer caso de coronavirus, pese a lo cual en el centro de la ciudad y en los supermercados había mucha gente circulando. La restricción ambulatoria se cumplía de manera parcial en Chubut, porque coincidió con el día de pago de los jubilados provinciales que provocó largas colas de personas mayores. Ante ello, el presidente del Banco de Chubut, Julio Ramírez, dijo a Télam: “Teníamos previsto abrir hoy las sucursales pero tras el anuncio del presidente los bancos no operan, aunque sí se cargaron los datos y se cumplió con la orden de pago”. En Salta, desalentaban la llegada de turistas, mientras que en Jujuy quedó prohibido el ingreso y en el noreste, en los Esteros del Iberá, Paso de la Patria e Ituzaingó la restricción a los visitantes rige desde el miércoles.

