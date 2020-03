El municipio multiplica las tareas de desinfección en estaciones, colectivos e instituciones

El Municipio de Almirante Brown multiplica los operativos de limpieza y desinfección en las localidades y en los barrios del distrito, el en marco de las medidas de prevención del Coronavirus Covid-19. Muchos de estos trabajos se concentran en los centros comerciales donde los equipos de agentes sanitarios utilizando equipos y uniformes acordes realizan la desinfección de veredas, comercios y especialmente de cajeros automáticos y de las paradas de colectivos que son utilizadas por miles de usuarios. Pero también se están desinfectando oficinas municipales como la Dirección de Tránsito, las Delegaciones Municipales y los Centros de Jubilados entre otras instituciones donde hay pacientes de riesgo. Todo suma para prevenir la pandemia de Coronarivus. Hoy viernes los trabajos se concentraron muy fuerte en las Estaciones de Trenes donde se aprovechó que el movimiento eran considerablemente menor por la cuarentena obligatoria para limpiar y desinfectar. El intendente Mariano Cascallares aseguró que “estamos trabajando en forma muy articulada con la Nación y la Provincia. Y les pidió a todos los vecinos y las vecinas quedarse en su casa aislados junto a su familia y evitar por todos los medios exponerse en la vía pública saldo que sea inevitable”. “A esta pandemia le vamos a ganar con mucha conciencia social y con solidaridad. Es la hora de quedarse en casa que nosotros estamos brindando los servicios esenciales y trabajando muy fuerte en la prevención”, indicó el jefe comunal.

