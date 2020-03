El municipio de Almirante Brown mantiene servicios esenciales

El intendente Mariano Cascallares dispuso la continuidad de los siguientes servicios esenciales en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Gobierno Nacional para combatir la epidemia de Coronavirus Covid-19. El decreto de Necesidad y urgencia firmado por el Presidente Alberto Fernández establece en su artículo 6° que “quedan exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia”. Allí enumera al personal de Salud, a autoridades superiores de gobiernos municipales, a la recolección de residuos y a servicios esenciales de limpieza, limpieza y guardias entre otras. En el artículo 10° también dispone que “los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto”. El Municipio de Almirante Brown comunicó las líneas habilitadas para el contacto con los vecinos y vecinas. Para consultas e inquietudes funciona el 0800-222-7696. El Centro de Operaciones Municipal COM atiende en el 147 y en el 4238-2506. También está disponible el wats ap 4429-4008, así como el 107 para emergencias médicas y el 148 (Provincial) para información y denuncias sobre Coronavirus. En ese marco, los servicios esenciales que se continuarán prestando son: + Canal de Comunicación Municipal 0800-BROWN (080-222-7696) + DEFENSA CIVIL + COMUNICACIÓN – PRENSA + GUARDIAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA + INSPECCIÓN Y BROMATOLOGÍA (Inspectores) + DEFENSA DEL CONSUMIDOR + TRÁNSITO (Inspectores) + CEMENTERIO MUNICIPAL (Sólo inhumaciones) + EMERGENCIAS MÉDICAS 107 AB + DENUNCIAS AL 107 + NIÑEZ Y UFF + RED DE COMEDORES Y ENTREGA DE ALIMENTOS + LUMINARIAS + REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS + Centro de Operaciones Municipal (COM) + Servicio de Higiene Urbana

