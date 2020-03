Acumar continua con guardias operativas la limpieza de márgenes sobre el Riachuelo

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional y atendiendo a la necesidad de evitar nuevos focos infecciosos, las más de 40 cooperativas que realizan el trabajo de limpieza de márgenes mantienen un esquema de guardias operativas para sostener el trabajo sobre la vera del Riachuelo. En función de la situación de emergencia sanitaria y excepcionalidad planteada por el Gobierno Nacional ante la pandemia del Coronavirus, desde ACUMAR, al igual que el resto de los organismos del Estado, debemos mantener los servicios básicos en funcionamiento, atendiendo a las necesidades de la población para cuidar la salud de cada uno de los y las habitantes de la Cuenca. En ese sentido, tal como indica el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, las personas afectadas a la recolección de residuos, servicios públicos básicos de mantenimiento, limpieza urbana, y el personal de Salud podrán movilizarse para cumplir con sus tareas, ya que son un aporte fundamental para el bienestar de toda la comunidad. En este contexto, el trabajo que realizan los más de 1.200 cooperativistas de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverría y Almirante Brown, se redujo a fin de disminuir al máximo posible la circulación en la vía pública. Pero, como el trabajo que se realiza resulta esencial para evitar la proliferación de basurales y nuevos focos infecciosos, las cooperativas resolvieron un esquema de trabajo de “guardias operativas”, en las que se disponen, de manera rotativa, 5 o 6 trabajadores por organización para realizar la limpieza y recolección de residuos sobre las márgenes. Además, los municipios mantienen el servicio de recolección domiciliaria, lo que asegura que lo que se recolecta en las márgenes se retira a diario y se envía a disposición final.

