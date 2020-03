El Presidente anunció un aislamiento social, preventivo y obligatorio desde mañana hasta el 31 de marzo

El presidente Alberto Fernández dispuso hoy un “aislamiento social preventivo y obligatorio” en todo el país, desde esta medianoche y hasta el 31 de marzo, en una medida destinada mitigar la expansión del coronavirus (Covid-19. Al término de una reunión que mantuvo en la Residencia de Olivos con gobernadores, ministros y funcionarios, en la cual se analizaron medidas a implementar para contener la pandemia, el jefe de Estado informó que dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia por el que a partir de las 0 hora de mañana “nadie podrá moverse de su residencia”. El presidente aclaró que los ciudadanos solo tendrán permiso para salir de sus casas a “hacer lo necesario para su vida habitual”, como las compras de alimentos en comercios de proximidad y productos de farmacia. “Estamos tomando medidas excepcionales, en un momento excepcional, dentro del marco que una democracia permite”, dijo el mandatario en el anuncio, donde se mostró flanqueado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador santafesino Omar Perotti y el jujeño, Gerardo Morales. El Presidente también dispuso que Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal y policías provinciales serán las encargadas de controlar el cumplimiento del aislamiento en las calles y rutas del país. “Vamos a ser muy severos con quienes no respeten el aislamiento”, afirmó Fernández, quien advirtió que se aplicará lo dispuesto por el Código Penal para “quien viola las normativas dispuestas para frenar una pandemia”. En este sentido, admitió haberles pedido esa misma rigurosidad a los gobernadores, con quienes mantuvo una reunión en la Residencia Oficial y también con los que participaron vía videoconferencia. Para reducir el impacto económico del aislamiento, el jefe de Estado sostuvo que se aprovecharán los feriados de la semana próxima y que el previsto para el 2 de abril será trasladado al 31 de marzo y el día anterior, el 30 de marzo, será considerado feriado puente. Además, el Presidente anunció que se conformará un Gabinete Federal con las provincias para evaluar y enfrentar en conjunto la pandemia en el país y adelantó que su equipo está evaluando “normas que alivien” la situación de los monotributistas afectados por el aislamiento. Del encuentro realizado en el quincho de la residencia de Olivos participaron también los mandatarios Arabella Carreras (Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut) y Gildo Insfran (Formosa). También estuvieron Juan Manzur (Tucumán), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Sáenz (Sala), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Comercios El presidente Alberto Fernández aclaró que durante la cuarentena las personas podrán salir para hacer lo estrictamente necesario, como proveerse de alimentos y medicamentos. “Las personas deberán permanecer en sus casas y hogares y salir para lo necesario; van a seguir teniendo abiertos supermercados, negocios de cercanía, farmacias, pero desde la 0 hora de mañana” las fuerzas de seguridad “estarán controlando a quien circula por las calles y el que no pueda explicar se verá sometido a la sanción que prevé el Código Penal”, dijo el Presidente. Más temprano, el presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores, ministros y funcionarios en la Residencia de Olivos para analizar la implementación de las próximas medidas destinadas a contener la pandenmia del coronavirus. Transporte Público El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que durante la cuarentena por el coronavirus se mantendrá el transporte público de pasajeros “sólo para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento”. El mandatario indicó que “desalentaremos que la gente se suba a automóviles y circule por la vía pública” y advirtió que habrá verificaciones y constataciones “sobre los motivos por los que cualquier persona o automóvil está transitando” y que “quien no pueda justificarlo será sancionado”.

