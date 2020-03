Alberto Fernández analiza con gobernadores en Olivos la cuarentena total

El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de los distintos bloques del Congreso y este jueves lo hará con los gobernadores para sumar a todos a la batalla contra el coronavirus, que suma 97 infectados en todo el país y que en el mundo contabiliza 8.000 muertes y más de 200.000 contagios. “El presidente es el comandante de esta batalla”, dijo el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, que junto con el resto de los jefes de los bloques parlamentarios le dieron su apoyo “para que tome las medidas que considere necesarias”, además de acercarle “propuestas” para resolver situaciones que genera esta crisis mundial que también afecta a la Argentina. Ese fue el tono de las declaraciones que hicieron los representantes de la oposición en la conferencia de prensa que tuvo lugar en Casa Rosada tras la reunión que los legisladores mantuvieron con el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado recibirá el jueves en Olivos, a partir de las 17, a los gobernadores provinciales, siguiendo esta misma línea de encuentros “más allá de las ideologías” y “las diferencias políticas”, tal como se destacó en la conferencia de prensa de hoy. Antes de este encuentro, Alberto Fernández repasó junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que el jueves también participará del encuentro en Olivos, las medidas que tomaron ambas administraciones ante esta coyuntura sanitaria.

Both comments and pings are currently closed.