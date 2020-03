Fernández, sobre el abastecimiento: “El riesgo de los argentinos no puede ser un negocio”

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que “tenemos que actuar con racionalidad” y “hacer el esfuerzo todos”, frente a la pandemia del coronavirus, y afirmó que “los empresarios han tomado el desafío y están empezando a hacer turnos” en sus empresas. “Voy a poner al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente los precios. Estoy usando el Estado a favor de la gente. No voy a permitir que un número mínimo de vivos nos tomen a todos de bobos. El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie”, advirtió el mandatario sobre cómo enfrentará los aumentos de precios que se dieron en los últimos días. “Hay actividades que no pudimos suspender, como la industria alimenticia; si no, nos quedamos en cuarentena y sin alimentos”, dijo el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Metro. “Tenemos que evitar que el virus se propague a mucha velocidad”, sostuvo el mandatario sobre la estrategia del Gobierno. “Queremos ir dosificando la aparición de la enfermedad para que todos puedan ser atendidos”, dijo y destacó la importancia de no circular. Sobre las licencias, sostuvo la necesidad de que los ciudadanos permanezcan en sus casas: “Si eso lo convertimos en una oportunidad turística, fracasamos”

