Es falso el mensaje de Whatsapp que habla de una “desinfección masiva” por coronavirus

La pandemia mundial de Coronavirus no solo generó miles de muertes y casos de contagio, sino además una auténtica psicosis -generalmente justificada- de parte de la gente que busca por todos los medios preservarse de la letal enfermedad. Con ese marco, casi todas las medidas valen para muchos a la hora de cuidarse y seguir los consejos o directivas de las máximas autoridades. Sin embargo, muchas veces hay “fake news”, o noticias falsas que solo ayudan a empeorar las cosas. Tal es el caso de un falso mensaje de WhatsApp que se difundió en Argentina y otras partes del mundo. Como era esperable, generó más pánico y preocupación. Según el mensaje, cuyo origen no ha sido confirmado, se programó en varias partes del planeta una desinfección masiva por helicóptero para detener la propagación del virus. “Esta Noche a partir de las 11:00 pm nadie podrá estar en la calle cerrar puertas y ventanas. 5 helicópteros de la Fuerza aérea pulverizaran desinfectante como parte del protocolo para erradicar el Coronavirus, Difundir (sic)”, se lee en el mensaje. El mensaje se hizo rápidamente viral pero -en todos los lugares a donde ha llegado- es falso.

