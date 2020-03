La inflación de febrero fue del 2%, el registro más bajo en dos años

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de febrero fue del 2%- el registro más bajo desde el enero del 2018- y acumuló un alza interanual del 50, 3%. En enero, ya habían comenzado las primeras señales de desaceleración de la inflación, subiendo un 2, 3%. En este marco, la suba bimestral fue del 4,3%. La mayor suba fue en los rubros Restaurantes y hoteles, con 3,1%; seguido de Alimentos y Bebidas, con un avance de 2,7%. Las menores subas en tanto se dieron en Vivienda con 0,6% y en Salud 0,4%.

