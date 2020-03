La Provincia habilita su propia línea para atender llamadas sobre coronavirus

Con tres casos confirmados de coronavirus en la provincia y la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Salud, aumentó los recaudos de prevención y habilitó la línea 148. Según se informó oficialmente, la línea será “para las personas que hayan viajado a los países con circulación del virus, o que hayan tenido contacto con una persona infectada”. Anteriormente la Provincia había habilitado otro número pero debido a la cantidad de llamadas la línea colapsó. La Provincia informó que la línea “será atendida por un equipo especialmente capacitado para resolver dudas o consultas sobre la enfermedad”, convirtiéndose así en una herramienta para “dar atención y contención oportuna, además de agilizar el reconocimiento de posibles casos”. En ese sentido, desde la cartera encabezada por Daniel Gollan destacaron que se priorizarán los llamados las personas que en los últimos 14 días hayan estado en regiones con circulación viral (Europa y Asia) o en contacto directo con personas con coronavirus. Vale recordar que ayer se confirmó un tercer caso de coronavirus en la Provincia. Se trata de un hombre de 42 años que vive en La Matanza que había viajado a España. Los otros dos corresponden a Vicente López y San Martín.

Both comments and pings are currently closed.