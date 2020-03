El municipio brindó charlas informativas a escuelas sobre dengue y coronavirus

El Mu nicipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, organizó una serie de charlas informativas sobre dengue a directivos de escuelas de gestión estatal y privada, para prevenir la propagación de la enfermedad. Asimismo. implementará la entrega de un repelente por alumno e insecticidas para uso dentro de los establecimientos educativos.

El encuentro, que tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura, fue encabezado por secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; acompañado por la epidemióloga Gabriela Szewczuk de la Secfretaría de Salud – quien brindó la charla-; y el director de Bromatología, Elián Martínez. Durante la jornada se despejaron dudas, se brindó información sobre cómo evitar la reproducción del mosquito transmisor, entre otras medidas preventivas; y se informó sobre cómo actuar ante cualquier síntoma. También se pusieron a disposición líneas telefónicas y se recomendó acudir a las delegaciones municipales ante la necesidad de algún tipo de ayuda y para gestionar fumigaciones. En otro orden de cosas, se habló además sobre las primeras medidas impulsadas por el G obierno Nacional ante el coronavirus y se pidió informarse por canales oficiales. Serán cuatro en total las reuniones para cubrir que llegue la información al total de representantes de las instituciones educativas de la comuna. Los directivos valoraron la información y la posibilidad de poder hacer preguntas, así como el compromiso del municipio con la entrega de insumos para que las escuelas estén mejor equipadas para hacer frente a la prevención de esta enfermedad. Consejos preventivas para combatir el dengue: Eliminar todos los posibles criaderos del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya (latas, plásticos, lonas, neumáticos, botellas, baldes, bidones, palanganas, etc.) Usar repelente cada 4 horas sobre las zonas de piel expuestas y la ropa. Usar mosquitero en habitaciones que no tengan acondicionador de aire. Utilizar espirales o tabletas repelentes en habitaciones Colocar tules en cunas y cochecitos de bebé. Ante cualquier síntoma es conveniente no automedicarse y acercarse al centro de salud más cercano al domicilio.

