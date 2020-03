El municipio abre la inscripción de lo talleres culturales 2020

Desde el próximo viernes 20 de marzo hasta el martes 31 de este mes estará abierta la inscripción de los talleres culturales 2020 que brinda el Municipio de Almirante Brown para todos los vecinos del distrito. Como todos los años, los brownianos tendrán la posibilidad de acceder a una variada oferta de cursos artísticos de orientación vocacional recreativa llevados a cabo en diversos sectores de la Comuna, a través del Instituto Municipal de las Culturas. Este año se llevarán adelante los siguientes talleres: Artes del Vidrio, Artes Visuales Inclusivas, Batería (infantil), Canto Coral, Canto Popular, Canto (infantil), Canto PCD, Charlas Abiertas sobre Literatura, Comedia Músical Infantil, Cultura y Lengua Originaria, Danzas Andinas, Danzas Árabes, Danzas Clásicas (infantil de 6 a 12 años), Danzas Clásicas (principiantes jóvenes y adultos), Danzas Jazz, Danzas Latinoamericanas y Danzaterapia. Los vecinos también podrán inscribirse en El Arte Convocante, El Sur Narra, especialización literaria, Fileteado Porteño, Folklore, Fotografía, Fotografía PCD, Gimnasia Rítmica Artística, Guitarra, Historia de Almirante Brown, Historia del Arte Precolombino, Macramé, Manga e Historieta, Soguería, Marroquinería. Música Originaria, Narración Oral Artística, Payada, Percusión, Pintura (jóvenes y adultos), Pintura de Bodegones, Pintura para Niños (de 8 a 15 años), el Taller “Se quiere lo que se conoce”, y Sensibilización Musical a Tiempo (niños de 6 a 24 meses, con un adulto). Además se dictarán talleres de Opera/ Ciclo de ópera, de Análisis Literario, de Arte (dibujo, pintura, anime y técnicas mixtas), de Arte Popular, de Comunicación, de Escritura, de Literatura, de Scola do Samba, Teatro (infantil), Teatro inclusivo y Vestuario Teatral Los interesados en inscribirse podrán hacerlo a través de la página del Municipio www.almirantebrown.gov.ar/cultura/talleres donde obtendrán además toda la información necesaria de cada uno de los talleres. Consultas a través de la casilla de correo talleres@brown.gob.ar.

