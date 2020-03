El Gobierno suspendió entrega de visas a extranjeros de países con coronavirus

El Gobierno resolvió, por el avance mundial del coronavirus, suspender el otorgamiento de visas a extranjeros provenientes de China, Irán, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda del Norte, Estados de la Unión Europea y los países que conforman el espacio Schengen. A través de la disposición 1644/2020 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno tomó la determinación de suspender en forma provisoria las visas a todos los que lleguen desde países donde se propagó el coronavirus. Por eso, en en el Boletín Oficial publicado este jueves se informa que “la rápida propagación a nivel mundial del nuevo coronavirus (COVID-19) ha motivado a la Dirección Nacional de Migraciones a tomar medidas vinculadas a la prevención del contagio del virus” en el país. Por lo tanto, se decidió suspender “en forma transitoria la tramitación de solicitudes de admisión como ‘residente temporario’ de los extranjeros que se encuentren en el exterior y sean nacionales y/o provenientes” de los países con el coronavirus avanzado. Esto alcanza a “trabajador migrante, rentista, pensionado, inversionista, científicos y personal especializado, deportistas, artistas, religiosos de cultos reconocidos oficialmente, académicos y estudiantes”. También se agrega a personas que pretendan realizar en el país “tareas remuneradas o no, en el campo científico, profesional, técnico, religioso o artístico”.

