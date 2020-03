La Justicia instó a que se le de prisión domiciliaria a detenidas con hijos o embarazadas

La Cámara Federal de Casación Penal instó a cumplir la Ley 26.472 que establece que las mujeres que transitan un embarazos o se encuentran con hijos menores de cinco años deben tener el beneficio del arresto domiciliario. “La cárcel no resulta un ambiente propicio para el desarrollo satisfactorio de un embarazo o la crianza de los niños”, apuntaron los magistrados. En la resolución, los jueces pusieron el foco en la normativa que brinda el derecho al arresto domiciliario la cual no se cumple como se debe. “El derecho a la libertad constituye la regla general que debe regir durante el proceso, y que la incorporación del catálogo de medidas alternativas al encierro que prevé el nuevo Código Procesal Penal Federal, brinda mecanismos para atender el problema de las mujeres procesadas en estado de gravidez y/o con hijos e hijas en detención preventiva”, sostuvieron. En este marco, destacan la vulneración en los contextos de detención. “Es un tema humanitario y prioritario que involucra dos colectivos vulnerables y que, existe, además un contexto de emergencia carcelaria”, sostuvieron. “Según datos revelados por distintos informes podrían estar enfrentando dificultades para acceder a los derechos de salud e higiene, alimentación, educación y vínculos personales, debido a la falta de suministros y a las deficiencias de infraestructura propias del sistema penitenciario”, aseguraron.

