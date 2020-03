Gobierno anunció un fondo de $1.700 millones para “fortalecer el diagnóstico y tratamiento” del coronavirus

El Gobierno nacional anunció esta tarde un Fondo de 1.700 millones de pesos para “fortalecer el diagnóstico y tratamiento” del coronavirus. “El Presidente (Alberto Fernández) anunció una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos fortalecer el diagnóstico y tratamiento. Vamos a disponer de esa partida extra en relación a esta contingencia”, señaló la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Vizzotti afirmó que “no se descarta suspender eventos masivos”, aunque por el momento no está previsto, y resaltó que van a “ampliar la compra de vacunas antigripales”.

