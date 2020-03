Gendarmería patrulla las localidades y los barrios de Almirante Brown

En las últimas semanas, parejas de gendarmes recorren caminando los centros comerciales y los barrios del distrito. También hay controles viales para los automovilistas y las motos. Son acciones preventivas articuladas entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Bonaerense. La Gendarmería Nacional, que desde fines de 2016 realiza tareas de prevención del delito en Almirante Brown, incrementó en las últimas semanas su presencia en las calles de localidades y barrios brownianos. De ese modo, parejas de caminantes además de gendarmes circulando en camionetas y motos llevan a cabo patrullajes preventivos y operativos de control vial en articulación con la Policía Bonaerense. Un acuerdo entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, posibilitó que Almirante Brown sea uno de los distritos en los que se produjo un mayor desembarco de gendarmes. Ambas carteras de seguridad coordinaron las acciones de Gendarmería y de la Policía. Ambas fuerzas comparten la prevención del delito en las calles brownianas. El Municipio de Almirante Brown colabora cediendo un inmueble en Burzaco para que los y las gendarmes puedan utilizarlo como base de operaciones y al mismo tiempo está en permanente contacto con las autoridades de la seguridad en la provincia de Buenos Aires solicitando mayor presencia policial y acciones preventivas en defensa de los vecinos. Trascendió que la articulación entre las fuerzas federales y las provinciales en el territorio incluye la realización de controles vehiculares con solicitud de documentación, y acciones conjuntas y por separado, e incluso la concreción de operativos cerrojo para evitar la fuga de malvivientes si se produjera algún hecho delictivo. En antecedente más cercano de una acción masiva de Gendarmería Nacional en el Conurbano Sur se poroduyo allá por octubre de 2016 cuando por entonces los ministros Patricia Bullrich y Cristian Ritondo anunciaron en desembarco sólo en Almirante Brown de 200 gendarmes distribuidos en las diferentes localidades. Si bien no trascendió el número actual, no sería muy inferior a esa cantidad. Lo concreto es que en las últimas semanas las estaciones del ferrocarril, los centros comerciales, en la salida de colegios e incluso en los barrios se ve una fuerte presencia de Gendarmes. Frente a ese movimiento, los vecinos se muestran satisfechos e incluso en muchos casos agradecen. Todo sea por ir recuperando la seguridad de a poco. OPERATIVOS PUNTO POR PUNTO El sábado pasado al mediodía cientos de conductores que circulaban por la ruta 4 en Burzaco se sorprendieron gratamente con un fuerte operativo de control vehicular y de motos por parte de Gendarmería Nacional. A metros de la Rotonda Los Pinos y frente al Centro de Operaciones Municipal (COM) los gendarmes paraban a la inmensa mayoría de los vehículos que circulaban a esa hora con sentido hacia Longchamps o hacia Adrogué para controlar su documentación. Lunes por la mañana, primer día de clases. A metros de la Plaza Guillermo Brown de Adrogué una camioneta y una decena de gendarmes realizan control vehicular. Mientras tanto a pocas cuadras de allí, en la Estación de Adrogué se observa a caminantes gendarmes patrullando entre los vecinos que concurren presurosos a su trabajo. Los refugios de las paradas de colectivos (blancos preferidos de motochorros) también son un punto para el patrullaje de los gendarmes y se hace hincapié en las estaciones del Ferrocarril en localidades como Glew y Longchamps en la que la presencia de la fuerza federal ya no llama la atención de nadie y aporta tranquilidad. “Tenemos la orden de patrullar, de controlar y de estar muy atentos a cualquier actitud sospechosa”, indicó un gendarme que participaba de un control vehicular y de motos en la calle Nother en Adrogué. esta misma semana ya hubo operativos en otros puntos como en Hipólito Yrigoyen, en Ituzaingó, en Eva Perón y en Sargento Bradley de Burzaco y como se dijo en centros comerciales, alrededores de entidades bancarias, y principalmente en los barrios. Las fuentes consultadas precisaron que la intención de las autoridades nacionales y provinciales es continuar profundizando el accionar de la Gendarmería siempre con la premisa de articular con la Policía Bonaerense.

