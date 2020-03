En un operativo especial Brown y Quilmes castran mas de 100 animales por dia

Los Municipios de Almirante Brown y Quilmes llevan adelante en forma conjunta un operativo gratuito de vacunación y castración de perros y gatos en la localidad de San Francisco Solano, justo en el límite entre ambos distritos. En la primera jornada, ambos Municipios lograron castrar a más de 100 perros y gatos en el marco de las políticas públicas de control ético de la población de estos animales. Las autoridades sanitarias de ambos distritos llevan adelante el operativo conjunto hasta el próximo viernes 13 de marzo, con atención desde las ocho de la mañana en todas las jornadas, en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, sita en la calle Crisantemo 6476 y Clavel de San Francisco Solano. Las esterilizaciones pueden realizarse desde la edad de cinco meses y tanto perras y gatas pueden ser castradas en celo o preñadas. Se informó que deberá llevarse una manta para los animales. Éstos deben tener un ayuno de 12 horas y, en caso de tratarse de gatos, debe llevárselos en una bolsa de red para luego ser atendidos. El intendente Mariano Cascallares recordó que “en 1996 Hebe Maruco puso en marcha la política pública de Control Ético de la Población de Perros y Gatos. En estos 23 años llegamos al récord de 300 mil castraciones realizadas. Estas acciones son masivas, gratuitas, sistemáticas, extendidas, tempranas y abarcativas. En nuestra gestión arrancamos hace cuatro años con 12.040 castraciones y en 2019 llegamos a las 30 mil castraciones con un aumento cercano al 50% sumando móviles y descentralizando el servicio en las localidades y los barrios”, finalizó el jefe comunal.

