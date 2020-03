Kicillof oficializó aumento a estatales de 4 mil pesos

se adicionará la suma de 1.000 pesos a partir del mes de marzo, con carácter de anticipo remunerativo no bonificable y a cuenta del aumento salarial para el año 2020 que en definitiva se acuerde en el marco de la negociación colectiva”. La suba incluye a los agentes de la administración pública provincial y alcanza además a los becarios en el Ministerio de Salud y a quienes se encuentren dentro del Sistema Provincial de Residencias para Profesionales de la Salud. El pago de la suma fija remunerativa no bonificable alcanza también a los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y a las Policías de la Provincia, incluyendo a los cadetes de ambas fuerzas de seguridad. El aumento de 3.000 pesos se percibirá con los salarios que se cobren los primeros días de marzo y otros 1000 pesos se cobrarán los primeros días de abril. La medida se dispuso luego de que los gremios estatales rechazaran la oferta de mejora del gobierno provincial y debido a que cerraba el plazo para la liquidación de salarios que se percibirán los primeros días de marzo.

