Concejo Deliberante de Brown inaugurará el período de sesiones ordinarias 2020

Hoy a partir de las 10 hs el Concejo Deliberante de Almirante Brown relizará la apertura de sesiones ordinarias 2020, el acto que se realizará en la Casa Municipal de la Cultura, estará encabezado por el intendente municipal Mariano Cascallares, y el presidente del deliberativo local Nicolas Jawtuschenko.

