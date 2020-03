Cascallares abrió las sesiones con anuncios en salud, educación y obras públicas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un extenso discurso en el que hizo foco en el avance de la obra pública, la inminente inauguración del edificio para el Instituto Superior de Formación Docente N° 41 y los avances en Salud y Educación Pública en el distrito. En ese marco, anunció la continuidad de las obras de cloacas que ya beneficiaron a 130 mil vecinos, y adelantó que este año se continuarán profundizando las obras de asfalto y consolidado en los barrios y en todas las localidades. Esto se complementará con obras en 50 escuelas y la construcción de doce aulas nuevas, la construcción de nueve nuevos CAPS en marcha y la remodelación de otros veinte. También se anunció el lanzamiento de las Colonias de Vacaciones de Invierno. El jefe comunal habló ante una Casa Municipal de la Cultura colmada de vecinos y militantes. Lo acompañó todo el gabinete comunal, además de funcionarios como el Secretario de Prensa y Comunicación de la Presidencia de la Nación, Juan Pablo Biondi; el Secretario del Interior de la Nación, José Lepere, y el Secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gonzalo Calvo, entre otros funcionarios nacionales, provinciales y legisladorxs brownianxs. En EDUCACIÓN Cascallares indicó que desde el Municipio se realizaron intervenciones y mejoras en los 190 edificios escolares de todo el distrito invirtiendo $450 millones. Sólo este año se realizan obras en 50 escuelas y la Comuna construye 12 aulas además de áreas administrativas y playones deportivos. “El Plan FINES con más de 3 mil inscriptos, el programa ´Brown Libre de Analfabetismo´ con un centenar de centros de alfabetización funcionando y el programa ´Niños A La Vista´ con el que ya entregamos lentes a más de 4 mil niños y niñas son un orgullo de nuestra gestión”, agregó. El jefe comunal también destacó la apertura de ocho nuevos jardines de infantes en sus tres primeros años de gestión y logros concretos como la apertura de la primera Escuela Agraria del distrito. Finalmente mencionó el fuerte impulso a la lectura a partir de los dos biliomóviles que recorren las localidades y finalizó: “Está próxima a abrirse la inscripción a las carreras de grado de nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown”. En materia de SALUD PÚBLICA, el intendente browniano en 2018 se atendieron 70 mil consultas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Municipales, se realizó atención y seguimiento a casi 5 mil embarazadas y a más de 190 bebés, además de aplicar más de 240 mil vacunas para prevenir enfermedades. “Nos encontramos en plena ejecución de nueve nuevos CAPS y la ampliación y refacción de otros 20 ya existentes en el marcdo de la Red Amba”, agregó Cascallares ante el aplauso de los presentes. Otros logros mencionados en materia de Salud son el haber informatizado la totalidad de los consultorios de los CAPS, logrando la conectividad total de los mismos y avanzando con la Historia Clínica Digital. También se renovó y potenció el equipamiento del Servicio de Emergencias Médicas 107 Almirante Brown (107 AB) incluso con la incorporación de nuevas bases. SEGURIDAD es otro de los temas que abordó Mariano Cascallares durante su discurso. Allí destacó la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), uno de los más modernos de la Provincia. “También instalamos 419 cámaras de monitoreo en todas las localidades brownianas y este año colocaremos 100 más”, precisó añadiendo que ya se instalaron 15 destacamentos policiales móviles. Finalmente, se anunció que se potenciará la aplicación ALERTA BROWN con botón de pánico que ya utilizan miles de vecino y el 0800 DROGA para denunciar directamente ante la Justicia punto de venta de estupefacientes. OBRAS PÚBLICAS. En este punto, Mariano Cascallares destacó que “en estos tres años de gestión municipal intervenimos en 3100 cuadras, pavimentando 700, consolidando 2400 cuadras y reparando más de 140 mil metros cuadrados de asfalto”. También enumeró el avance de las cinco obras hidráulicas históricas, “Realizamos más de 10 mil metros de veredas y avanzamos con 18 obras de cloacas que beneficiarán a 130 mil vecinos duplicando ese servicio esencial y llegando además agua potable a 22 mil vecinos más con el tendido de 45 mil metros de cañerías”. Párrafo aparte merecen las acciones encaradas para lograr la ampliación del parque automotor del Municipio, lo que permite brindar más y mejores servicios a los vecinos en los barrios. “Ya incorporamos 20 camionetas, 34 camiones, 11 bateas, 3 mini palas, 2 minibus, un mini tractor, una oruga retroexcavadora, tres tractores y cuatro trailers para carga entre mucho otro equipamiento”, sostuvo Mariano Cascallares. “En estos tres años intervenimos renovando, sumando equipamiento, forestación y poniendo en valor en 150 espacios públicos de Almirante Brown”, informó el intendente Mariano Cascallares quien destacó la creación de la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia como un polo educativo y rural del distrito. El discurso oficial también celebró la profundización de las políticas de Género en Alte Brown con acciones concretas como el funcionamiento del primer Centro Autogestivo de Mujeres en Situación de Violencia. Y en ese contexto se destacó la fuerte inversión en lo social que viene realizando la Comuna para acompañar a las familias brownianas que lo necesitan frente al complejo panorama social y económico nacional. Cascallares hizo especial mención al acompañamiento a los clubes de barrios con obras por más de $15 millones en 50 instituciones. Y al pondera el funcionamiento del Natatorio Cubierto y Climatizado de Ministro Rivadavia anunció la puesta en marcha de las Colonias de Vacaciones de Invierno. Un dato revelados que dejó el discurso oficial: el 0800 BROWN, la vía de comunicación del Municipio con los vecinos, atendió en 2018 más de 230 mil llamados y consultas que en todos los casos fueron respondidos y monitoreados hasta su resolución. El balance de gestión se cerró destacando el crecimiento de Zoonósis con cerca de 30 mil castraciones anuales. Finalmente el intendente Mariano Cascallares pidió no descansar en los logros, sino seguir trabajando juntos para dar respuesta y continuar mejorándole la vida a los vecinos. Y cerró con un mensaje con tono político: “Este año más que nunca la Argentina nos necesita. La provincia de Buenos Aires nos reclama. Almirante Brown nos compromete. Tenemos el desafío de devolverle al pueblo los días más felices”.

