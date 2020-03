El Senado debate en comisión la reforma de las jubilaciones

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunirán a las 17 para analizar el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Frente de Todos intentará firmar allí el dictamen y apurar la sanción de la ley, posiblemente para la semana próxima. El Senado debatirá en un plenario de comisiones el proyecto del Gobierno para eliminar las llamadas “jubilaciones de privilegio” de jueces y diplomáticos, mientras la oposición evalúa acompañar con disidencias para tratar de incorporar una cláusula especial durante el debate en el recinto. Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunirán a las 17 para analizar el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Frente de Todos intentará firmar allí el dictamen y apurar la sanción de la ley, posiblemente para la semana próxima.

