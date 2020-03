El municipio profundiza la fumigación y las recomendaciones contra el Dengue

El Municipio de Almirante Brown informó que está profundizando la campaña que desarrolla desde hace meses para prevenir y combatir el Dengue en los barrios y en las localidades del distrito. Por un lado se extienden y acentúan los operativos de fumigación en espacios públicos, zonas rurales y por ejemplo en el Cementerio Municipal de Rafael Calzada, y por el otro hay una fuerte campaña de difusión y concientización acerca de las medidas para prevenir el Dengue. En ese marco, una de las tareas fundamentales es informar a los vecinos respecto de la importancia de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti , descartando de forma apropiada los recipientes sin uso. Para ello, promotoras de salud de la Comuna recorren en forma constante los barrios llevando información casa por casa, además de entregar bolsas de residuos, alentando la limpieza y la toma de recaudos para que el vector de la enfermedad no se reproduzca. En este sentido, además en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se colocan Ovitrampas con la intención de detectar la presencia del mosquito. En caso positivo, se procede a la descacharrizacion de la zona. El Gobierno Municipal trabaja para eliminar el mosquito en sus diferentes etapas de crecimiento: huevo, larva y adultez. Vale recordar que los síntomas de dengue son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock, que pueden llevar a la muerte. Se recomienda ante síntomas como fiebre o manchas en la piel, náuseas y vómicos, cansancio muscular o sangrado de nariz o encías acercarse al CAPS más cercano. Es recomendable cuidar la limpieza en general y el embolse de basura; destruir la chatarra y mantener el pasto corto para divisar mejor recipientes sin uso. Otra recomendación es eliminar todos los objetos en desuso que acumulen agua y dar vuelta tachos, palanganas, baldes y frascos vacíos.

