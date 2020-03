Coronavirus: identificaron y aislaron a los pasajeros que viajaron con el paciente positivo

El ministro de Salud porteño, Fernán Quiros, reveló que unos siete pasajeros que viajaron con el paciente de 43 años contagiado de coronavirus fueron identificados y aislados para evitar la propagación del virus. “Se acuartelaron en las casas durante 14 días”, reveló Quirós. “Vamos a hacer visitas con un equipo del Gobierno de la Ciudad”, prometió para revisar la salud de cada uno de los aislados. “El único que puede contagiar es el paciente que está aislado”, aclaró el ministro. Por otro lado, destacó que con el hombre contagiado “se aplicaron todos los pasos del protocolo y tuvo muy poco contacto social” y que una vez aislado en la clínica Suizo, finalmente se decidió su traslado al sanatorio Agote porque “no era un sitio apropiado para quedarse dos semanas”. “Está clínicamente muy bien, es una enfermedad leve, hay que aclarar que el 80% de los casos son así”, agregó. Pidió además “responsabilidad” a los turistas que viajen a países que registran una importante cantidad de casos de coronavirus, como China, Italia, Corea e Irán, y que “comuniquen los síntomas en la declaración jurada y tengan prudencia cuando vuelvan de viaje durante unos días”. Por último, dijo que desde su cartera “tenemos que ocuparnos de todas las problemáticas de la salud pública, y también tenemos que ocuparnos del dengue”, además de resaltar el “trabajo en conjunto” con el ministerio de Salud de la Nación. El primer paciente con coronavirus viajó en primera clase en un vuelo de Alitalia, proveniente de Italia y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” el pasado domingo. “El paciente consulta al médico el 1 de marzo a la tarde en el contexto de haber iniciado un cuadro febril y dolor de garganta. Rápidamente se implementa el protocolo, la contención y su aislamiento”, había precisado la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Y había agregado: “Está en buen estado clínico y está internado para cumplir las recomendaciones de las fases de contención que es por el aislamiento. No tiene relevancia grave su cuadro clínico”. En lo referente al coronavirus, la funcionaria nacional había explicado que las autoridades de la cartera sanitaria nacional recordaron que desde el momento de la información oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se fueron tomando las medidas necesarias para la preparación y respuesta del país ante la aparición de un caso sospechoso, que finalmente fue confirmado el pasado martes. Tras ser trasladado al sanatorio Agote, el paciente difundió un video desde su aislamiento, en el que se lo muestra de buen humor. Al grabar a la enfermera que acondicionaba la habitación, el hombre de 43 años bromeó: “¿No sabés a qué hora me traen la comida? ¿Sushi hay?”.

