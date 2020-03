Pueblo y gobierno rindieron homenaje al Almirante Guillermo Brown a 163 años de su fallecimiento

Autoridades del Municipio de Almirante Brown, representantes de entidades locales, delegaciones escolares y vecinos en general recordaron hoy al Almirante Guillermo Brown a 163 años de su fallecimiento. El emotivo acto se desarrolló en la Plaza homónima de las localidad se Adrogué. Encabezó el encuentro el intendente Mariano Cascallares, quien subrayó los valores de esfuerzo y amor por la libertad del Padre de la Patria en el Mar, y bregó por tomar su ejemplo como norte “en la tarea de poner de nuevo entre todos a la Argentina de pie y en el camino del desarrollo”. Asimismo, el jefe comunal, se refirió al Almirante Brown, precursor de la gesta libertadora de San Martín, como la “figura identitaria por excelencia de este distrito tan grande y con tantas particularidades”. Durante la ceremonia se arriaron en homenaje al Padre de la Patria en el Mar las banderas nacional, provincial y municipal, se escucharon los himnos de Argentina e Irlanda (país natal de Guillermo Brown) y fue colocada una ofrenda floral al pie del monumento al Almirante. En tanto, el diácono de la parroquia Inmaculada Concepción de Burzaco, Saúl Zarmoria, realizó una invocación religiosa. Participaron del acto junto al intendente el presidente del instituto Nacional Browniano (filial fundadora Almirante Brown), Adolfo Iñiguez; la diputada nacional María Rosa Martínez; la diputada provincial Cristina Vilotta; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de Alte.Brown, Emilio Klubus; y, en representación de la Armada Argentina, el capitán de corbeta Diego González. Dijeron presente además representantes de la EP Nº12, la Escuela Especial Nuevo Amanecer, el ballet Lunas de Plata, la Asociación Japonesa de Burzaco, el Colegio de Farmacéuticos de Almirante Brown, el centro de jubilados Amigos de Adrogué, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios y veteranos de la Guerra de Malvinas.

