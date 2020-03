La inflación de febrero estiman que volvió a desacelerar y sería del 2%

Más atrás, le siguieron Transporte y Comunicaciones, con una suba del 2,9% explicada por la mayor bajada de bandera en los taxis porteños y algunos saltos en los precios de los vehículos, e Indumentaria, que percibió un aumento del 2,5%. Por su parte, el rubro Alimentos y Bebidas, que tiene un mayor peso en la canasta de consumo de los sectores más vulnerables, tuvo un incremento del 2,1%. Paralelamente, el congelamiento de los bienes y servicios regulados, que aumentaron apenas un 0,6%, contribuyó a defender el poder adquisitivo de los ciudadanos. En función de los datos brindados por la consultora, el crecimiento interanual de los precios fue del 52,7%, mientras que la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual del 2,5%, marcando una suba del 53,2% anual. “El indicador continuó mostrando una desaceleración en relación a los guarismos de los meses previos”, explicaron desde la entidad. El INDEC difundirá los datos oficiales el próximo 12 de marzo. En enero, la inflación fue del 2,3% y la anualizada se ubicó en 52,9%.

Both comments and pings are currently closed.