Kicillof, en sesiones ordinarias en Provincia: “En muchas áreas encontramos situaciones de abandono”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que “pese a todas las dificultades“, en los 82 días que lleva de mandato se está “poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires”, al poner en marcha el período número 148 de sesiones ordinarias de la Legislatura. “Pese a la muy dura situación económica, de la emergencia que estamos transitando, de la escasez de recursos y condicionamientos externos, pese a esas dificultades, en estos 82 días estamos poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires”, remarcó el mandatario al inicio de su discurso. Kicillof explicó que recibió una provincia “en situación de abandono” y dijo que “no es chicana ni revancha” pero se ve “obligado a decir que se trata de un gobierno (el de María Eugenia Vidal) que en el último tiempo ni siquiera venía frecuentemente a la capital provincial”. Al hablar en la apertura de las sesiones de la Legislatura provincial, Kicillof dijo que “tal vez más importante que esta apertura de sesiones se tiene que celebrar después de mucho tiempo se iniciaron las clases en toda la provincia de Buenos Aires, donde los únicos privilegiados son los niños y niñas”. Con respecto al control del las tarifas resaltó su decisión de suspender el aumento de la luz durante seis meses y dejar sin efecto la medida que había tomado María Eugenia Vidal. “Cuando llegamos, una parte de la boleta se pagaba en dólares. Establecimos una revisión integral de esos acuerdos. También queremos ver cuáles fueron las ganancias del sector y si se cumplieron las inversiones. Tienen que ser justas las ganancias”, explicó.

