El municipio dijo “Presente” en el 9° Burzaco Matsuri de la Asociación Japonesa

El Municipio de Almirante Brown participó activamente de la tradicional fiesta que la Asociación Japonesa realiza cada año en la localidad de Burzaco. Se trata de la novena edición del “Burzaco Matsuri” en que en esta oportunidad volvió a tener una masiva asistencia de público a partir del excelente clima reinante. En la oportunidad se hizo presente el intendente Mariano Cascallares quien compartió cada una de las presentaciones de la comunidad japonesa y dialogó con cientos de vecinos y vecinas presentes escuchando sus propuestas e inquietudes. “Estamos junto a la Asociación Japonesa de Burzaco en esta verdadera fiesta del pueblo y de la solidaridad porque aquí estamos colaborando con varias instituciones educativas muy queridas para todo nuestro distrito”, indicó el jefe comunal. La referencia es para el Jardín de Infantes N° 925 de San Francisco Solano que recibió donaciones de mesas y sillas (mobiliario) de parte de la Asociación Japonesa y del Municipio browniano. Lo propio ocurrió con el Jardín de Infantes N° 918 de Burzaco que en ese caso recibió pintura de la Comuna y de la Asociación Japonesa en carácter de “donación”. También participaron del tradicional evento en representación de todos los brownianos el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y el director general de Relaciones Institucionales del Municipio de Almirante Brown, Víctor Capparelli. Posteriormente Cascallares se trasladó hasta Longchamps, donde participó de los carnavales de la comunidad Boliviana en esa localidad.

