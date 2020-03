Cascallares presidió inicio del ciclo lectivo en jardín de infantes y dos escuelas de Solano

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares encabezó esta mañana sendas ceremonias de inicio del ciclo lectivo en un jardín de infantes y dos escuelas primarias de la localidad de San Francisco Solano. Acompañado por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, miembros del Consejo Escolar de Alte. Brown y la inspectora jefe de Educación distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades y funcionarios, el jefe comunal presidió desde las 8 horas el acto de comienzo de clases en la Escuela Primaria N° 29 “Pedro de Vega”, sita en la calle Nardo al 6.400 de dicha localidad. Cabe consignar que en dicho establecimiento, cuya directora es Marcela Saglietti, el Municipio llevó a cabo recientemente obras de construcción de dos nuevas aulas y una cocina. También la Comuna pintó todo el establecimiento educativo y colaboró con la nueva Biblioteca. Posteriormente, el intendente Cascallares se dirigió a La Calandria al 3100, a la sede del Jardín de Infantes Nro 925 “Raúl Soldi” donde encabezó una ceremonia similar por el inicio del ciclo lectivo. En ese establecimiento educativo, cuya directora es Nélida Barrientos, la Comuna realizó también obras con vistas al inicio de clases. En este caso, sumó un aula y dependencias administrativas. Finalmente el intendente Mariano Cascallares también encabezó el acto de inicio del año escolar en la Escuela Primaria Nro. 57 “El Cid Campeador”, aledaña al Jardín “Raul Soldi”.

