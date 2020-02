El Gobierno volvió a postergar el aumento de los combustibles, ahora hasta abril

El Gobierno nacional dispuso postergar el aumento de los impuestos sobre los combustibles, por lo cual, con ese medida no se producirán al menos hasta abril incrementos en las naftas.

A través del Decreto 196/2020, publicado este sábado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional postergó un nuevo aumento de las naftas, que el año pasado tuvieron un incremento de casi el 50 por ciento. El decreto publicado este sábado lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. “Resulta oportuno, en esta instancia, disponer un nuevo diferimiento de los incrementos en los montos del impuesto sobre los combustibles líquidos que han sido prorrogados por los Decretos Nros. 103/19 y 118/20”, se anuncia en los considerando del decreto publicado este sábado. “Y diferir también los incrementos en los montos del referido impuesto derivados de la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2019”, se agrega en el texto oficial. “Las disposiciones del presente decreto (196/2020) entrarán en vigencia el 1° de marzo de 2020”, queda apuntado en la publicación que se conoció en la madrugada del sábado. El gobierno de Alberto Fernández había diferido para este 29 de febrero el aumento de los impuestos a los combustibles y ahora renueva la postergación por un mes más. Para el Gobierno los decretos que difieren los aumentos en los impuestos llegan ante “la necesidad de brindar una respuesta inmediata frente a las actuales circunstancias coyunturales y de estabilizar los precios de los combustibles comprendidos en su alcance”. “A efectos de encontrar soluciones de mediano y largo plazo, el Poder Ejecutivo Nacional continúa analizando de manera integral la actualización de los montos de los impuestos regulados en el Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998, para su futura adecuación”, se indica en el texto oficial. Por ahora, al menos hasta abril, no habrá aumentos en las nafatas aunque los estacioneros vienen reclamando aumentos y habrá que esperar como resuelve el Gobierno esa situación.

