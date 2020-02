LA CASA inaugura la nueva biblioteca y radio

LA CASA de Claypole redobla su apuesta por la construcción cultural desde y para el barrio. En esta oportunidad inaugurando una biblioteca popular y las nuevas instalaciones para HEC Radio, la radio del Espacio de Debate y Cultura LA CASA. LA CASA, ubicada en Rodolfo Collet 1021 de la localidad de Claypole, invita para el sábado 29 de febrero a las 18hs a toda la comunidad a sumarse a este evento tan importante. Vecinos, autoridades y medios de prensa y comunicación serán participes de esta fiesta. La entrada es libre y gratuita. La idea de la biblioteca fue tomando mayor fuerza en los últimos meses. El apoyo y aliento de aquellos que se enteraban de esta posibilidad hicieron que dejara de ser un sueño, para convertirse en lo que hoy es una hermosa realidad. De esta manera, la biblioteca de LA CASA abrirá sus puertas para todos quienes quieran disfrutarla. Una invitación a la lectura y un llamado a la reflexión. La inauguración incluirá algunas lecturas que, sin ninguna duda, serán para emocionarse. Otra de las estrellas de esta inauguración será HEC Radio (Hecho en Claypole Radio), estrenando su nuevo estudio y sala de operación técnica. Con cinco años de existencia, HEC Radio se constituyó en la voz radial del Espacio y sus vecinos. Transmite online desde hecultura.com las 24 hs, con música y programas de producción local. Debido al crecimiento en la programación en esos últimos años, y a la necesidad de mejorarla edilicia y técnicamente, LA CASA, con mucho esfuerzo y la ayuda de los vecinos, logró la construcción del nuevo estudio con su sala de edición y operación técnica. Mucho más grande que el anterior y preparado para que los artistas puedan hacer sus presentaciones en vivo. En el marco de la inauguración se emitirá el primer programa en vivo de 2020, a puertas abiertas, por el que pasarán los visitantes que ese día asistan al espacio. Integrantes de los distintos programas de HEC Radio, vecinos, artistas y autoridades podrán compartir al aire lo que en ese momento deseen. Una radio de vecinos para vecinos. Así entonces queda hecha la presentación y la invitación para el sábado 29 de febrero a las 18hs, en Rodolfo Collet 1021, Claypole, a media cuadra de la Plaza Vicente Ré (la de la copa). ¡Los esperamos a todos! LA CASA, como siempre, tiene sus puertas abiertas.

Both comments and pings are currently closed.