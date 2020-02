Daniel Amaya se reunió con vecinos de Alejandro Korn para dialogar sobre la inseguridad

El referente de la agrupación “La Misión” Daniel Amaya se reunió con vecinos de Alejandro Korn para dialogar sobre la problemática de inseguridad. Un grupo de vecinos del barrio “Los Amigos” de la localidad de Alejandro Korn, compartieron una reunión amena con el referente peronista donde el tema central fue las situaciones de inseguridad que viven día a día. Allí la gente de dicho barrio compartió las experiencias de los delitos diarios y comentaron que se hace cada vez más difícil vivir tranquilos. Al finalizar la reunión acordaron continuar trabajando para un proyecto de creación de un foro vecinal. En dialogo con este portal Daniel Amaya comentó está trabajando también en otros barrios la inseguridad de lo vecinos.

