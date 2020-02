Jubilaciones de privilegio: Diputados aprobó la reforma y ahora pasa al Senado

Con una dosis de zozobra en el inicio de la sesión extraordinaria para reunir el quórum, el Frente de Todos logró aprobar con media sanción en la cámara de Diputados el proyecto de ley que disminuye los "privilegios" de los regímenes especiales de jueces, fiscales y diplomáticos en materia jubilatoria. Con 128 votos afirmativos y dos abstenciones (de los diputados del Frente de Izquierda), la iniciativa fue aprobada después de tres horas de debate y girada al Senado, donde será tratada una vez que se inicie el período de sesiones ordinarias. La sesión corrió peligro ya que hasta las 12:59, es decir, casi 45 minutos después del horario de la convocatoria, el oficialismo no podía reunir el quórum reglamentario.

