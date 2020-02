Declaran en la Justicia el clientelismo “M”: pagaron $5.000 por afiliarse a Cambiemos

Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, funcionario del Frente de Todos, sostuvo ante la Justicia que El intendente de la localidad bonaerense defuncionario delsostuvo ante la Justicia que unos 550 pobladores de su municipio cobraron subsidios de $5.000 luego de inscribirse en un comité de Cambiemos, antes de las elecciones del año pasado. “Había gente haciendo fila para cobrar, las personas cobraban el beneficio”, sostuvo Gasparini, al declarar como testigo en la fiscalía federal con competencia electoral a cargo de Jorge Di Lello, quien investiga lo sucedido. “fue una sorpresa porque, faltando poquito tiempo para las elecciones, lanzaron por las redes sociales de Cambiemos un bono de $5.000 que se cobraba directamente en el comité. Primero se anotaban y después pasaban por el Banco Provincia y cobraban”, relató. Gasparini expresó querelató. “Eso también nos llamó la atención porque no pasaba por la Anses ni nada. Yo le pedí al Secretario del Municipio que hiciera la denuncia para frenar la situación”, recordó. Según Gasparini, “hubo familias que recibieron hasta veinte mil pesos” y calculó que “unas 550 personas” cobraron. Al ser preguntado sobre si sabía qué le pedían a cambio a los pobladores para ser inscriptos en el listado de beneficiarios, respondió: “Y, por votos, ¿Por qué otra cosa va a ser?”, según la declaración a la que accedió Télam. Gasparini se presentó ayer en los tribunales federales de Retiro convocado como testigo, en tanto este jueves fue el turno del ex intendente de San Antonio de Areco, Manuel Durañona y Vedia. Este último ratificó que existieron pedidos del Ministerio de Trabajo de la Nación para confeccionar listados de familias en situación de vulnerabilidad social con miras a cobrar un subsidio, pero no supo si finalmente se pagaron o no. En la causa está citado a declarar también el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. En la pesquisa se investigan supuestos delitos cometidos con la entrega de estos subsidios para desocupados en días previos a las elecciones del 27 de octubre último. El 18 de octubre pasado, la jueza federal con competencia electoral María Servini hizo lugar a un pedido del Frente de Todos y dictó una medida cautelar en la que ordenó al gobierno de Mauricio Macri abstenerse de entregar antes de los comicios los 114.000 subsidios para desocupados que estaban previstos. Temas

Both comments and pings are currently closed.