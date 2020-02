Cascallares y Galmarini sellaron convenio para potenciar las obras de agua potable y cloacas

El Municipio de Almirante Brown rubricó un convenio con AySA para la expansión y regularización de las redes de agua y cloacas en el distrito, en el marco del Plan AGUA/CLOACA MAS TRABAJO. La titular de AySA, Malena Galmarini y el intendente Mariano Cascallares, sellaron el acuerdo cuyo objetivo es la universalización de los servicios de agua y saneamiento para toda la población del distrito. En Brown -durante la actual gestión comunal- logró duplicarse la cobertura de cloacas del 18% al 40% y llevar la cobertura de agua potable del 45% al 60%. Tras una extensa reunión de trabajo llevada adelante en el Palacio Municipal y donde los presentes repasaron la actual situación de Almirante Brown respecto de la cobertura de los servicios de agua y cloacas, Galmarini y Cascallares sellaron el convenio para el avance y la regularización de las obras en el distrito, a través de cooperativas de trabajo. En la ocasión, el intendente manifestó: “Para nosotros, en Almirante Brown y en toda la zona sur, donde tenemos una proyección importante de crecimiento urbano, de población, el tema de agua y cloacas y el aporte de AySA es fundamental. Es muy importante hacer un seguimiento de las obras que llevamos adelante además de la implicancia que tiene en miles de vecinos de nuestro distrito”, aportó Mariano Cascallares. “Se ha trabajado mucho, pero tenemos que seguir avanzando, el convenio que plasmamos nos da una proyección de trabajo muy importante pero creo que entre todos -los municipios del Conurbano y la ciudad de Buenos Aires- tenemos que trabajar junto a la empresa para que podamos llevar adelante este plan que es llegar a cada rincón con agua y con cloacas”, concluyó el intendente. Por su parte Galmarini –que se mostró satisfecha por el encuentro- , señaló: “Poder llevar agua segura y saneamiento habla de la calidad de vida de nuestros vecinos, de salud y de medio ambiente; el agua es esencial es un derecho humano, por eso poder trabajar con intendentes como Mariano es muy importante”. “Entender cuáles son las necesidades de las obras y las necesidades territoriales de los vecinos es central para que empresa tenga una visión y una misión que es llevar mejor calidad de vida. Hay mucho por trabajar y vamos a poner todo de AySA, para el presidente Alberto Fernández, para el ministro Katopodis y para Mariano es primordial llevar el agua y las cloacas, y si bien estamos en una situación crítica -la empresa y el país-, estamos charlando con organismos internacionales y creo que es muy auspicioso lo que se viene”, añadió Galmarini. Es para destacar que en Almirante Brown, en los últimos cuatro años de gestión logró duplicarse la cobertura de cloacas llevándola del 18% al 40% y elevando la cobertura de agua potable del 45% al 60%. Del encuentro participaron, entre otros, el director general operativo de Aysa, Alberto Freire, el director general adjunto, Fernando Calatroni, y el director de Relaciones gubernamentales Mario Russo, y funcionarios del Ejecutivo municipal; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani, el secretario General, Germán Bonnemezón, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández.

