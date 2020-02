Accidente en la Ruta 16 con un volquete

Un gran accidente se dio sobre la Ruta 16 cuando un camión de volquetes volcó en el barrio de Longchamps, El chofer del camión perdió el control y terminó volcando en la banquina a la altura de la calle Manuel Belgrano. El vehículo circulaba en sentido hacia la Ruta 58, cuando mordió la banquina. Pese al intento del chofer de volver a subir a la calzada, este no pudo volver a tener el control. Según testigos del hecho, el camión circulaba a alta velocidad, algo que está prohibido en esa zona ya que se están realizando obras y la velocidad máxima es de 40 km/h. Producto del accidente, el chofer resultó herido y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, ya que quedó atrapado. Su compañero salió expulsado pero no sufrió daños mayores. Además de los bomberos, también trabajaron personal del SAME, que trasladó al herido al Hospital Lucio Meléndez de Adrogué para que sea asistido, como también Defensa Civil.

