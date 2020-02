El gobierno bonaerense y los gremios se reúnen en una mesa técnica salarial

Los representantes del gobierno bonaerense y del Frente de Unidad Docente se reunirán este miércoles en una mesa técnica salarial que se realizará en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes de la administración de Axel Kicillof. El encuentro entre los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; y de Educación, Agustina Vila; con los secretarios generales de Suteba, FEB, Sadop, Amet y Udocba se realizará a las 18.30 en Callao 237, después de que finalice la paritaria nacional, que fue convocada para las 16. El gobierno bonaerense busca cerrar un acuerdo con los maestros que permita el comienzo de clases el 2 de marzo, pero para ello aguarda que primero la Nación fije un piso salarial. Se prevé que en la reunión de mesa técnica, el gobierno provincial convocará formalmente a la paritaria, donde luego se efectuará la primera oferta de suba salarial. Este fin de semana, Kicillof consideró que “está bien” que los docentes le “exijan más” a su administración que a la anterior y destacó que para su gestión “la educación es algo prioritario”.

