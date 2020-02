Hasta cuándo se podrán usar los billetes de $ 5

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que hasta el 29 de febrero los billetes de 5 pesos se podrán seguir usando en todos los negocios y comercios del país para cualquier transacción. El BCRA extendió el plazo para la salida de circulación de esos billetes. Esta modificación permitirá que haya tiempo hasta el 31 de marzo para depositar los billetes en cuentas o canjearlos en las sucursales bancarias de la Argentina. Todos los bancos, públicos o privados, tienen la obligación de aceptarlos. Hasta el 29 de febrero, se podrá usar para cualquier transacción en todos los negocios y comercios del país. Hasta el 31 de marzo, los bancos deberán canjear los billetes de 5 pesos o acreditarlos en cuentas. Se puede juntar varios y canjearlos por billetes de mayor denominación. En la actualidad, el billete de 5 pesos coexiste con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateada con la representación del arrayán, reemplazará de forma definitiva al billete. Al tratarse del billete de menor denominación, el papel de 5 pesos sufre un deterioro más veloz que el resto de los billetes. Actualmente circulan 459,6 millones de unidades de este billete con la imagen del General José de San Martín en su anverso, que se emitió a partir de 1998. Desde el 1° de agosto de 2019, ya se retiraron de circulación más de 50 millones de billetes.

