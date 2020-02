Fin de semana de Carnavales barriales en Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que proseguirán este fin de semana largo por los feriados de Carnaval, los Corsos Barriales en el distrito. “Acompañamos a los Corsos Barriales, y a toda la cultura popular que ellos representan, en este Carnaval. El fin de semana largo es propicio para esta manifestación popular y cultural tan extrañable para nuestro pueblo”, se indicó desde la Comuna browniana. Si bien este año, el Municipio no es organizador de los festejos, acompaña las iniciativas de los vecinos de las distintas localidades con, entre otras cosas, asistencia sanitaria, la instalación de baños químicos, grupos electrógenos,luces, sonido, vallas y escenarios para el desarrollo de la fiesta de las localidades y los barrios de Almirante Brown. Cronograma de corsos: . Sábado 22// 19 hs. Malvinas Argentinas. Corso en Malvinas Argentinas. Intersección de las calles Macedonio Fernández y Drago. Organizan vecinos de Malvinas. Sábado 22// 18 hs. Rafael Calzada. Corso en King 1610 y Arturo Illia. Organiza Centro Cultural La Chapita. Domingo 23/ 18 hs. Ministro Rivadavia. Corso en la plaza Eva Perón (Lahille y Sandoval). Organizan Comparsa El Regreso de las Estrellas de Burzaco y la Mesa de Instituciones de Ministro Rivadavia. Lunes 24// 16:30 hs. Rafael Calzada. Corso en Plaza Güemes (frente a la estación). Organiza Colectivo Murguero Profetas del Carnaval. Lunes 24// 18 hs. Don Orione. Corso en Manzana 31. Organiza Comparsa La Esmeralda. Sábado 7 de Marzo // Rafael Calzada. Corso en Melide y Avenida San Martín. Organiza Candombe Calzada.

