El Gobierno de Kicillof aclara que los estatales contratados también cobrarán el aumento

El gobernador bonaerense Axel Kicillof incluyó finalmente a los trabajadores contratados en el aumento de los $4.000 otorgado decreto mediante a los estatales a cuenta de paritaria 2020. En un instructivo rectificativo, la Provincia informó que “deberá considerarse como personal alcanzado por el aumento a los contratos de empleo público normados por los artículos 111 inciso c) y 115 de la ley N°10430”. Un pedido que venían motorizando los sindicatos. Vale destacar que la Provincia decidió dar un aumento por decreto a los estatales al no alcanzar un aumento en las paritarias. Si bien la mesa no fue cerrada, para avanzar con la recomposición salarial se decidió avanzar vía decreto. Sin embargo, en un principio el incremento no alcanzaba a los contratados: alrededor de 3500 trabajadores en el sector público provincial, con contratos bajo las modalidades locación de servicio y locación de obra. Finalmente ahora con el instructivo rectificativo, el gobierno bonaerense los incluyó.

