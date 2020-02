Se realizará un escrache al genocida José Maidana

Hoy a partir de las 17 en el ex Nacional de Adrogué (Esteban Adrogué y Avenida Espora) se realizará un escrache al genocida José Maidana, quien supo ser carcelero del centro clandestino de detención “El Vesubio”,convocada por parte de distintas agrupaciones politicas, estudiantiles, docentes y de derechos humanos que luchan contra los delitos de Lesa Humanidad. La docente Lorena Reyes pertenece a la agrupación docente Carlos Fuentealba (Lista Gris del Suteba), uno de los grupos al frente de la iniciativa que convoca a los vecinos a acercarse al escrache hacia Maidana, quien en 2011 fue condenado a 22 años de prisión, pero desde el pasado 15 de enero goza de la libertad condicional y se encuentra viviendo en Adrogué, aún cuando las pericias lo consideran “un peligro para terceros”.

