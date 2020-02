Más de mil inscriptos en los cursos de formación para el trabajo del municipio

El Municipio de Almirante Brown informó que más de un millar de vecinos y vecinas de nuestro distrito se inscribieron en los Cursos de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comuna. En realidad se concretaron 706 inscripciones a los cursos y 30 derivaciones más a otros centros de formación del distrito. “De este modo continuamos trabajando muy fuerte generando más espacios y herramientas para la formación de nuestros vecinos. Es una forma concreta de acercarlos al mundo del trabajo, algo tan necesario en estos tiempos” indicó el intendente Mariano Cascallares. La inscripción a los cursos de formación para el trabajo promovidos por el Municipio de Almirante Brown se realizó en la Agencia de Empleo y Formación Profesional ubicada en la calle Toll 1560, Adrogué, de 8 a las 14 hs durante toda esta semana. Los cursos –que se iniciarán el próximo 9 de marzo- son: Carpintería Avanzada, Carpintería básica, Construcción en Hierro, Construcción en hierro avanzado, Electricidad Domiciliaria Avanzado, Electricidad Domiciliaria Básica, Electricidad Industrial, Energías Renovables, Escultura en Hierro, Estampado Múltiple, Herrería Básica, Huerta Urbana, Informática Avanzada, Informática básica, Introducción a la electricidad, Pintura decorativa de Interiores, Pintura decorativa Nivel I, Seguridad e Higiene, Serigrafía, Administración de Microempresas, Oratoria; Auxiliar Administrativo, Auxiliar administrativo para PyMES, Marketing de Productos y Servicios, Operador de Informática para la Administración y gestión, Inglés. Todos estos cursos tendrán lugar en el Centro de Formación para el trabajo de Rafael Calzada. Por otro lado, se abrirá la inscripción para los cursos de Maestro panadero –de duración anual- en el Centro de Formación para el trabajo de panificados de Ministro Rivadavia.

